Aile Sporu, Alptuğ Ali'yi Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aile Sporu, Alptuğ Ali'yi Destekliyor

Aile Sporu, Alptuğ Ali\'yi Destekliyor
07.12.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da akademisyen çift, otizmli çocukları Alptuğ Ali için spor yaparak sağlık ve mutluluğunu sağlıyor.

Kastamonu'da akademisyen bir çift, özel birey çocukları Alptuğ Ali'nin mutluluğu ve sağlığı için ailece spora başladı.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Coşkun ve aynı fakültede tarih bölümünde çalışan eşi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Coşkun'un 2013 yılında doğan çocukları Alptuğ Ali, 3 yaşında epilepsi geçirdi.

Hafif düzey otizmli olan Alptuğ Ali'nin tedavisinde sporun etkili olacağını düşünen çift, kentteki bir spor salonuna gitmeye başladı.

Anne-baba, oğulları ile haftanın 3-4 günü salona giderek spor yapıyor. Aile, hem spor yapıyor hem de birlikte vakit geçiriyor.

Alptuğ Ali, aynı zamanda Yalova'da bu ay düzenlenecek Wushu Türkiye Şampiyonası'na da katılacak.

Cüneyt Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'den 2018 yılında Kastamonu'ya taşındıklarını belirtti.

Alptuğ Ali'nin üç yaşındayken epilepsi rahatsızlığının başladığını anlatan Coşkun, şunları söyledi:

"Biz de onun tedavisinde en çok ilaçtan ziyade sporun etkin olacağını düşündük. Yönlendirmelerimiz de o şekildeydi. Sağ olsunlar doktorlarımız, kişisel gelişim uzmanlarımız, psikologlarımız o anlamda bizi yönlendirdi. Sonrasında da boksla ve kick boksla tanıştık. Kastamonu Kick Boks İl Temsilcisi Eldar Elizade hocanın sayesinde devam ettik. Ali bize bu anlamda yol gösterdi. Aslında biz Ali'yi spora yönlendirmedik, Ali bizi yönlendirmiş oldu. Onunla gururlanmak da ayrı bir zevk." dedi.

Oğlu ve eşiyle spor yaptıklarını ifade eden Coşkun, "Yakın zamanda sigara bağımlılığı nedeniyle sıkıntı yaşadım. Bu bağımlılık benim için sporla çözüldü. Sigarayı bıraktım, kilo almaya başladım. Yaşadığım sağlık problemleri tamamen bitti." diye konuştu.

"Ali bizim sadece evladımız değil, dostumuz oldu"

Ailelerin çocuklarının maddi ihtiyaçlarını karşıladığı kadar manevi ihtiyaçlarını da karşılaması gerektiğini kaydeden Coşkun, "Dolayısıyla en büyük ilişkiyi kuracak olan şey sevgi ve bu da aynı anda, aynı atmosferde, aynı ortamda vakit paylaşmakla mümkün. Her veliye ben tavsiye ediyorum. Ali bize bir yol açtı. Sevginin yolunu açtı. Ali bizim sadece evladımız değil, dostumuz, dert arkadaşımız, yoldaşımız oldu." dedi.

Anne Özlem Coşkun ise Alptuğ Ali sayesinde kendisinin de sporla tanıştığını söyledi.

Spora ilk önce eşi ve Alptuğ Ali'nin başladığını ifade eden Coşkun, "İkisi başlayınca ben de heveslendim ve başladım. Ben de geleyim dedim. Zaten eksikliği yavaş yavaş hissediyordum. Spor hayata dahil edildikten sonra bir şekilde hayatımıza dahil olmuş oluyor. Ali Alptuğ sayesinde devam edeceğime inanıyorum." diye konuştu.

Spor salonunun sahibi ve Kastamonu Kick Boks İl Temsilcisi Eldar Elizade ise Alptuğ Ali'yi çok sevdiğini belirtti.

Alptuğ Ali ile birlikte çok yol katettiklerini kaydeden Elizade, "Alptuğ Ali artık bizim evladımız oldu. Alptuğ Ali iller arası boks şampiyonasında şampiyon olmuştur. Şimdi hedefimiz Wushu Türkiye Şampiyonası. Ali'yi oraya hazırlıyoruz. İnşallah Ali orada da iyi bir derece verir. Bizleri mutlu eder. Ali'nin başarısıyla çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aile Sporu, Alptuğ Ali'yi Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:14:45. #7.12#
SON DAKİKA: Aile Sporu, Alptuğ Ali'yi Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.