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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batı Trakya'da Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batı Trakya'da Açıklaması

25.07.2021 00:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batı Trakya'da Açıklaması, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anlaşmalardan kaynaklanan hakların savunulmasında, Batı Trakya Türk azınlığının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anlaşmalardan kaynaklanan hakların savunulmasında, Batı Trakya Türk azınlığının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 26. yılında dualarla anıldı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen anma törenine Bakan Yanık'ın yanı sıra Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) milletvekilleri Bayram Bayram ve Paplin Kristev, HÖH Partisi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, Kirkova Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ve Batı Trakya Türk Azınlığı Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı.

Merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet'in yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk'ün de yer aldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sadık Ahmet'in yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, törende yaptığı konuşmada, Sadık Ahmet'in, yaşadığı topraklarda kendi kültürünü ve etnik kimliğini taşımanın, korumanın önemini fark ederek bunun mücadelesini veren bir isim olduğunu belirterek, "Sadık Ahmet benim ve arkadaşlarımın üniversite yıllarımızda, ilk gençlik yıllarımızda takip ettiğimiz kahramanlarımızdan birisiydi. Ben merhumun vefat ettiği zamanı hatırlıyorum. O haberi nasıl aldığımızı neler hissettiğimizi hatırlıyorum." dedi.

Bir milleti kendi aidiyetine, kendi kimliğine bağlayan ve korumasını sağlayan iki temel unsur bulunduğunu ifade eden Yanık şunları kaydetti:

"Dünyanın her tarafında Türk ve Müslüman kimliğini koruyan, yaşayan, tarih boyunca devam ettiren, çocuklarına aktaran akrabalarımız var. Batı Trakya onlardan birisi, Makedonya onlardan birisi, Orta Doğu coğrafyasında değişik bölgeler var. Bizim ata topraklarımız, buralarda birkaç unsur var. Birisi dil, diğeri de inanç kuşkusuz. Sadık Ahmet bu aidiyeti, bu kimliği korumanın ne kadar önemli olduğunu fark eden ve bu kimliği barışçıl yollarla korumaya çalışan, kendi yaşadığı topraklarda kendi kültürünü etnik kimliğini taşımanın korumanın ne kadar önemli olduğunu fark eden ve bunun mücadelesini veren bir isim. Sadık Ahmet'in mekanının cennet olduğuna, makamının inşallah şehadet olduğuna inanıyorum. Rabbim mekanını cennet etsin, makamını aliye etsin, ailesine, dostlarına hepimize baş sağlığı diliyorum."

Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek "Ben bugün, kişisel olarak çok yoğun bir duygu atmosferinin içerisinde olmakla beraber Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen buradayım. Size ana vatan Türkiye'nin, sizin bu haklı davanızın her noktasında yanınızda olacağı sözünü vermek üzere geldim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu davanın takipçileri destekçileri olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Batı Trakya Türk toplumunun, dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında olduğu gibi, ama bir taraftan soydaş Batı Trakya Türk toplumunun bütün meselelerinin çok yakın takipçisi olarak hassasiyetini hiç kaybetmeden sürdürüyor. Bizler de o hassasiyetin ortağıyız, devam ettireceğiz inşallah." diye konuştu.

Batı Trakya Türk toplumunun bulunduğu topraklarda anlaşmalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklere sahip olarak barış içerisinde yaşamaktan başka bir arzusu bulunmadığını dile getiren Yanık, Türkiye'nin her zaman Türk azınlığın yanında olacağını kaydetti.

Yanık şöyle dedi:

"Batı Trakya Türkleri dostluk istiyorlar, eşitlik istiyorlar ve barış içerisinde yaşamak istiyorlar. Bugüne kadar mücadelesini barış içerisinde sürdüren yaşadığı topraklarda barış içerisinde yaşamaktan başka hiçbir tavrın içerisine girmemiş bir topluluktan bahsediyoruz. Batı Trakya Türk toplumunun ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarının savunulmasında, edinilmesinde, kazanılmasında, uluslararası platformlarda ve her platformda her zaman dile getirilmesi noktasında, ikili anlaşmaların tarafı olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak her zaman yanınızda olduk, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz".

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tören öncesinde de Gümülcine Türk Başkonsolosluğunda Merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesini, Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftüleri İbrahim Şerif ile Ahmet Mete'yi ve Batı Trakya Türk Kadın Platformu üyelerini kabul ederek azınlığın durumu hakkında bilgi aldı.

Törenin ardından Gümülcine'de bir restoranda Sadık Ahmet'in ailesi tarafından Türkiye'den gelen konuklara ve tüm katılımcılara yemek verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batı Trakya'da Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batı Trakya'da Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batı Trakya'da Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batı Trakya'da Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batı Trakya'da Açıklaması

Batı Trakya, Sadık Ahmet, Derya Yanık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batı Trakya'da Açıklaması - Son Dakika


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