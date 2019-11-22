Aileleri ikna edilip futbola başlayan kızlar, ligde tutunmak için destek bekliyor

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde futbola yetenekli olduğu keşfedilen kız öğrenciler aileleri ikna edilerek TFF Kadınlar 3'üncü liginde mücadele eden Makamspor'da top koşturmaya başladı. Kızlar, ligde tutunabilmek için destek bekliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'yle okullarda yetenekli öğrencilerin tespiti için taramalar yapıldı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde de öğretmenleri tarafından yapılan yetenek taramasında 40 dolayında kız öğrenci keşfedilerek, sporla buluşturuldu. Keşfedilen kızların ailelerinin ikna edilmesinin ardından kızlar, TFF Kadınlar 3'ncü Ligi'ndeki Makamspor'da mücadeleye etmeye başladı. Makamspor'lu genç kızlar, lig sonuna kadar mücadeleyi sürdürebilmek için destek bekliyor.

Deplasmana çoğu zaman esnaf ve öğretmenlerden borç alarak giden Makamspor'un Kulüp Başkanı Burak Kınık , maddi anlamda çok zorluk çektiklerini ifade etti. Kızların daha iyi şartlarda deplasmana gitmesi için çaba sarf ettiklerinin anlatan Kınık, kızlara destek verilmezse ya erken evliliğe maruz kalacaklarını söyledi.

'MAÇA ÇIKACAK FORMAMIZ YOKTU'

Kınık, maça çıkacak formalarının bile olmadığını ifade ederek, kızların başarı sergilemesi için takıma destek olunması çağrısında bulundu. Kınık, "Hedefimiz ilk önce 2'nci lige çıkmak, sonra tabi en üst lige çıkmak. Bu kızlara da bir gelecek hazırlamaktır. Yol masrafı, konaklama gibi harcamalar TFF tarafından karşılanmıyor. Maçlara gidebilmek için kendi cebimizden harcama yapıyoruz ancak bir yere kadar karşılayabiliyoruz. Maddi anlamda sıkıntı yaşadığımız zaman arkadaşlarımızdan borç alıyoruz. Çünkü başka şansımız olmuyor. ya gitmeyeceğiz, ya bu işi bırakacağız ya da borç alacağız. Bu şekilde deplasmanları atlatıyoruz ama çok büyük sıkıntı var. Maça çıkacak formamız yoktu. Sağ olsun bir arkadaş bize forma yaptırdı. Şu anda o formayla maça çıkıyoruz. Onun dışında zaten malzememiz hiç yok. Yağmur, kar derken bu kızların giyecek bir eşofmanı zaten yok. Yağmurluk yok. Bunları da kendi cebimizden karşılayacağız ama bizim de imkanımız yok. Sonuçta biz yeni okulu bitirmiş öğretmenleriz. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kızlarımıza. İleri gelen kişilerden destek bekliyoruz. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Kızlarımız daha iyi şartlarda deplasmanlara gitsin daha iyi şartlarda futbol oynasın diye bunları yapıyoruz. Bunu yapmadığımız zaman kızlar ya gidip erken yaşta evlenecek ya da sigara içecek, madde bağımlısı olacak" dedi.

HAYALLERİ BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK

Çoğu lise öğrencisi olan futbolcular maddi açıdan destek beklediklerini ve hayallerinin büyük kulüplerde top koşturmaya devam etmek olduğunu söyledi. 14 yaşındaki lise 1'inci sınıf öğrencisi Nurcan Aslanoğlu, eski sporcu olan babasına özenerek futbola başladığını ifade ederek, "Babam bazen alıp götürüyor. O gelemediği zamanlarda köye 6 kilometre yürüyerek gidiyorum. Hedefim Beşiktaş 'ta oynamak. Kulübün imkanları kısıtlı olduğu için kulübümüze destek bekliyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLER AİLEMİ ZOR İKNA ETTİ'

18 yaşındaki Şirin Kaya ise ailesinin öğretmenleri tarafından zorla ikna edildiğini aktararak, şunları söyledi: "Gece gündüz demeden konuştular. Ailem onlara inanarak, güvenerek beni onların elline teslim etti. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Savunma oyuncusuyum. Futsal'da oynadım. Hocalarım çok güzel ilgilendi. 3 yıldır devam ediyorum. Yurt dışında oynamak istiyorum. Yağmurlu günlerde bile hatta geçen aylarda dolu yağdığı günlerde bile biz burada idman yaptık. Daha güçlü olmamız için daha sağlıklı olmamız için. Kış geldiğinde şortla oynayacağız. Eşofman takımı olsa dışı naylon da olsa en azında içi yumuşak olur. Birazcık da olsa ısıtabilir. Bu yüzden yardım istiyoruz."