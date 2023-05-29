Genç kız, AK Parti bayrağı ile tramvaya binenleri görünce hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kız, AK Parti bayrağı ile tramvaya binenleri görünce hüngür hüngür ağladı

29.05.2023 14:14

Dün akşam saatlerinde belli olan seçim sonuçlarından sonra ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da tramvayda kaydedilen bir görüntüde genç bir kızın AK Parti bayrağıyla tramvaya binenleri görünce hüngür hüngür ağladığı görüldü.

Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,16 oyla kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı da yüzde 47,84 oldu.

TRAMVAYDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Seçimin yankıları sürerken ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da kaydedilen bir görüntüde genç bir kızın AK Parti bayraklarıyla tranvaya binenleri görünce ağladığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada da en çok izlenenler arasına girdi.

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Yavuz: SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ. BEĞENMİYORSAN DOĞRU YUNANİSTANA BAYAN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Seçim 2023, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kız, AK Parti bayrağı ile tramvaya binenleri görünce hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


Son Dakika
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek isteyen Rıdvan Dilmen'e Emine Erdoğan "Dur" dedi
14:12 27 yıllık evlilikleri bugün bitecek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, adliyeye el ele geldi
14:09 Genç kız, AK Parti bayrağı ile tramvaya binenleri görünce hüngür hüngür ağladı
13:51 Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek
13:37 Mehmet Şimşek, Kabine'de yer alacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yanıtladı
13:29 Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye böldü
13:12 Seçim kutlamasında havai fişek kazası! Yere düşürünce ortalık karıştı
13:09 Messi'nin gittiği yeri gören PSG taraftarları çılgına döndü: Derhal takımdan gönderin
13:02 Tünele giren tır alev alev yandı! 17 kişi yaralandı
12:40 Polis sevgilisini vuran kadından "Neden yaptın?" sorusuna yanıt: Hak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2023 14:40:41. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kız, AK Parti bayrağı ile tramvaya binenleri görünce hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement