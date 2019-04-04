Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Atakum İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz

AK Parti'den Atakum İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz

1 saat önce

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Atakum ilçesinde tüm sandıklardaki oyların yeniden sayılması talebiyle İl Seçim Kuruluna başvurduklarını bildirdi.

AK Parti'den Atakum İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz, System.String[]
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Atakum ilçesinde tüm sandıklardaki oyların yeniden sayılması talebiyle İl Seçim Kuruluna başvurduklarını bildirdi.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Atakum ilçesinde bin 166 oy farkıyla kaybettikleri seçimde geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettiklerini hatırlattı.

İlçe Seçim Kurulunun müracaatlarını kabul ederek geçersiz oyları yeniden saydığını belirten Aksu, "Sayım sonucu AK Parti'ye 101, CHP'ye 52 oy çıktı. Biz tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep ediyoruz. Bu yöndeki itirazımızı İl Seçim Kuruluna yaptık." dedi.

Aksu her vatandaşın oyuna sahip çıkacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:56 Kaynak: AA

Samsun, Aksu, AK Parti, Atakum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzde 99'u Tamamlanan 19 Mayıs Dağköy Barajı, Ekonomiye Yılda 41,2 Milyon Lira Katkı Sağlayacak AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:49:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Atakum İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]