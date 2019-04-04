AK Parti'den Atakum İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz
1 saat önce
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Atakum ilçesinde tüm sandıklardaki oyların yeniden sayılması talebiyle İl Seçim Kuruluna başvurduklarını bildirdi.
AK Parti Samsun
İl Başkanı Ersan Aksu
, Atakum
ilçesinde tüm sandıklardaki oyların yeniden sayılması talebiyle İl Seçim Kuruluna başvurduklarını bildirdi.
Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Atakum ilçesinde bin 166 oy farkıyla kaybettikleri seçimde geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettiklerini hatırlattı.
İlçe Seçim Kurulunun müracaatlarını kabul ederek geçersiz oyları yeniden saydığını belirten Aksu, "Sayım sonucu AK Parti'ye 101, CHP
'ye 52 oy çıktı. Biz tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep ediyoruz. Bu yöndeki itirazımızı İl Seçim Kuruluna yaptık." dedi.
Aksu her vatandaşın oyuna sahip çıkacaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:56 Kaynak: AA
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