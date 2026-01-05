AK Parti Diyarbakır Üye Sayısı 150 Bine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Diyarbakır Üye Sayısı 150 Bine Ulaştı

05.01.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Başkanı Ömer İler, 11 bin 571 üye artışı ile üye sayısının 150 bine yükseldiğini açıkladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, kentte üye sayılarının 150 bin olduğunu belirtti.

İler, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinde kentte partilerinin üye sayısının 138 bin 429 olduğunu, bir yıl içerisinde 11 bin 571 üye artışı ile bu sayının 150 bine ulaştığını söyledi.

Bu artışın yalnızca rakamsal bir büyüme olmadığını, milletin partiye olan güveninin ve güçlü bağının açık bir göstergesi olduğunu belirten İler, şöyle konuştu:

"Diyarbakır teşkilatı olarak elde ettiğimiz bu başarı, Türkiye genelinde yakalanan rekor üye artışının da önemli bir parçasıdır. Sahaya dayalı ve milletle iç içe yürütülen siyaset anlayışımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı tesadüf değildir. İl ve ilçe teşkilatlarımızın özverili çalışmaları, ev ve iş yeri ziyaretleri, mahalle ve köy buluşmaları ile kadın ve gençlik kollarımızın aktif faaliyetlerinin sonucudur."

Üye kazanımını yalnızca sayısal bir mesele olarak görmediklerini ifade eden İler, süreci gönüllülük, aidiyet ve karşılıklı güven temelinde yürüttüklerini belirtti.

İler, "Kapısını çaldığımız her vatandaşımıza kulak verdik, taleplerini dinledik ve gönüllerine dokunmaya gayret ettik. Ulaştığımız bu nokta, partimizin milletle kurduğu güçlü bağın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının bir sonucudur. İlçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza ve sahada emek veren tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır Üye Sayısı 150 Bine Ulaştı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:58:14. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır Üye Sayısı 150 Bine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.