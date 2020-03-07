AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Türkiye'nin güvenliği İdlib'den başlıyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: 'Türkiye'nin güvenliği İdlib'den başlıyor' - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Türkiye'nin güvenliği İdlib'den başlıyor"

7 saat önce

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Şimdi bazıları diyor ki 'İdlib'de ne işimiz var', Türkiye'nin güvenliği İdlib'den başlıyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal:

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Şimdi bazıları diyor ki 'İdlib'de ne işimiz var', Türkiye'nin güvenliği İdlib'den başlıyor. Eğer biz o sınırları kontrol edemezsek yarın Ankara'yı ve İstanbul'u kontrol edemeyiz. Onun için orada insanlara güvenli bir ortam oluşturmamız gerekiyor." dedi.

AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne katılan Aksal, Türkiye'nin yıllardır milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade eden Aksal, Avrupa ülkelerinin sığınmacılarla ilgili konularda üzerine düşeni yapmadığını dile getirdi.

Suriye'de yaşanan olayların ardından Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara kapıları açtığını hatırlatan Aksa, şöyle devam etti:

"Hiç kimseyi zorla göndermiyoruz, gitmek isteyenlere kapılarımızı açtık. Biz 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptık ama Avrupa hiçbir şekilde bize destek vermedi bu konuda. Şu anda İdlib'de bir buçuk milyon daha mülteci Türkiye'ye gelmeyi bekliyor. Aslında hiç kimse yerini yurdunu terk etmek istemiyor. Hepsi bir gün ülkelerine geri dönmek istiyor.

Şimdi bazıları diyor ki 'İdlib'de ne işimiz var'. Türkiye'nin güvenliği İdlib'den başlıyor. Eğer biz o sınırları kontrol edemezsek yarın Ankara'yı ve İstanbul'u kontrol edemeyiz. Onun için orada insanlara güvenli bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Biz her zaman mazlumların yanında olduk. Kapıların açıldığı andan itibaren Edirneliler de her türlü desteği veriyor."

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe belediye başkanları, ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kongrede de, AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız, tek listeyle girdiği seçimde güven tazeledi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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