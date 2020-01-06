AK Parti eski Milletvekili Deligöz'ün baba acısı - Son Dakika

Beş çocuk babası olan Dursun Deligöz'ün ani ölümü Deligöz ailesini derinden üzdü.

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Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?