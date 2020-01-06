AK Parti eski Milletvekili Deligöz'ün baba acısı - Son Dakika
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AK Parti eski Milletvekili Deligöz'ün baba acısı

6 saat önce

Ak Parti eski milletvekili Orhan Deligöz'ün babası Dursun Deligöz (80) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti eski Milletvekili Deligöz'ün baba acısı, System.String[]

Ak Parti eski milletvekili Orhan Deligöz'ün babası Dursun Deligöz (80) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Baba Dursun Deligöz'ün cenazesi Narman Merkez Cami'inde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Beş çocuk babası olan Dursun Deligöz'ün ani ölümü Deligöz ailesini derinden üzdü.


Cenazeye, Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Oltu Belediye Başkan vekili Temel Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Rahmi Aksoy, Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Eroğlu Er, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Aslan Gülcü,,Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Cavit Yeşilyurt, yakınları ve vatandaşlar katıldı - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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