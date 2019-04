AK Parti Eskişehir Adaylarından Seçim Sonrası Açıklama

Mahalli İdareler Seçimleri ardından AK Parti 'nin Eskişehir büyükşehir ve merkez ilçe adayları bir basın açıklaması gerçekleştirdi.Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından açıklanan sonuçlara göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesini kaybeden başkan adayları; Burhan Sakallı Volkan Doğan ve Hasan Tuç , basın toplantısı gerçekleştirdi. İl binasında düzenlenen toplantıya başkan adaylarının yanı sıra, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da katıldı. Tek tek konuşma yapan adaylar, oy veren ve vermeyen bütün vatandaşlara teşekkür etti."Sonuçların ülkemize hayırlar getirmesini nasip ediyorum"İlk olarak konuşan Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç, "Sonuçların öncelikle şehrimize, Tepebaşı ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini nasip ediyorum. Seçmenlerimize ve Tepebaşılı vatandaşlarımıza kampanyada göstermiş oldukları teveccühten dolayı şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Takdir Eskişehir halkınındır. Türk halkınındır. Biz haklarımızı helal ediyoruz. Tüm Tepebaşılı seçmenlerimizin ve bize hizmet eden teşkilat mensuplarımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı."Milletimizin teveccühü sandıklara yansıdıHasan Tuç'un ardından konuşan Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan, güzel bir seçim kampanyası süreci geçirdiklerini söyleyerek, "İnşallah bundan sonra da şehrimize, ülkemize durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimizin teveccühü sandıklara yansıdı. Milletimiz bir karar verdi. Bu karar ile birlikte biz de şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye belirtti."Rakibim Yılmaz Büyükerşen 'i kutluyorum"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı ise rakibi Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ederek, "Bize oy vermek istedikleri halde, çeşitli neden ve gerekçelerle oy vermeyen, veremeyen tüm vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum. Kendi gerekçeleri ile makul ve mantıklı gerekçeler ile bize oy vermeyen vatandaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu seçimlerde halkımızın bize verdiği mesaj verdiği kadar rakibimize de bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Biz kendi içimizde bunun değerlendirmelerini kritiğini yapacağız. Ama ben isterim ve ümit ederim ki rakibimiz de bu seçim sonuçlarından yola çıkarak kendince bir öz eleştiri ve değerlendirme yapar diye düşünüyorum. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Başta rakibim Yılmaz Büyükerşen'i kutluyorum. Yanı sıra kazanan tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum" açıklamalarında bulundu."Teşkilatımızda bir sorun yok"Adayların ardından konuşmalarını yapan AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, seçim sonuçlarının hayırlı olması dileklerinde bulundu."Geceli gündüzlü koştuk"Son olarak konuşan ve basın mensuplarının sorularını cevaplayan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, mevcut durumun AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı için siyasi bir sonucu olup olmayacağı yönündeki sorusuna cevap vererek, "Teşkilatımız çalıştı. Teşkilatımızda bir sorun yok. Elhamdülillah il başkanımız, yönetimi gençlik kolları, kadın kolları gayet güzel çalıştılar. Bir sorun yok çok şükür. Geceli gündüzlü koştuk" dedi."Demek ki bundan önceki yaptığımız çalışmalarda bazı yerlerde yetersiz kalmışız"Milletvekili Avcı, bir basın mensubunun, AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesini kazanamaması ve aynı başkanlara devam karar verilen Alpu ve Seyitgazi 'nin kaybedilmesi yönündeki sorusuna karşılık şunları söyledi;"Biz hepimiz mahalli seçimlerin genel seçimlerden farklı, aday ağırlıklı, mahalli sorunlar ağırlıklı, ilden ile, ilçeden ilçeye değişen faktörlerin etkisi altında yapılan seçimler olduğunu hep söyledik. Dolayısıyla Türkiye genelinde de, Eskişehir'de de genellemelerden kaçınmak zorundayız. Eskişehir'in genelinde şöyle oldu da, o yüzden böyle bir sonuç alındı. Her ili, her ilçeyi, hatta her mahalleyi ayrı ayrı, 'burada ne oldu, neden oldu' oraya özgü koşulları da düşünerek analiz etmemiz gerekiyor. Biz bunu yaparız. Demek ki bundan önceki yaptığımız çalışmalarda bazı yerlerde yetersiz kalmışız. Onu gördük. Onun nedenlerini tek tek şu an söyleyebilecek durumda değiliz. Ama hangi ilçede ne kadar başarılıyız da diğerinde değiliz, bunu o ilçenin özgür koşullarına bakarak değerlendirmek gerekir. Onu da yaparız" şeklinde konuştu.Yapılan soru-cevabın ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR