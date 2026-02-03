AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'la görüştü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'la görüştü Açıklaması

03.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov ile bir araya geldi.

Zorlu ve beraberindeki heyet, başkent Kazan'daki temasları kapsamında Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Uğur Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcıları Temel Akyürek ile Tataristan yetkilileri de yer aldı.

Zorlu ve Minnihanov, Türkiye ile Tataristan arasındaki işbirliğiyle ilgili konuları ele aldı.

Tataristan Devlet Konseyi Başkanı ile görüşme

Zorlu başkanlığındaki heyet, Tataristan Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin ile de bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Toplantıda, TBMM ile Tataristan Devlet Konseyi arasındaki işbirliği konuları masaya yatırıldı.

"Tataristan, bizim için çok önemli bir merkez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazan'daki temaslarını ve Türkiye-Tataristan arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Tataristan ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Zorlu, "Tataristan Cumhuriyeti gerek konumu gerek potansiyeli bakımından bizim için çok önemli bir merkez. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Rusya Federasyonu ile sürdürdüğümüz güçlü ilişkilerde önemli bir sembol yeri. Dolayısıyla bu ilişkileri, başta ticaret ve ekonomi olmak üzere pek çok sahada artırabilmek gayesindeyiz." dedi.

Zorlu, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Tataristan arasındaki dış ticaret hacmi 5,3 milyar dolarlık seviyeye geldi. Bu, 2021 yılına bakıldığında çok yüksek bir artış. Tataristan'da 3 milyar doları aşkın Türk yatırımı var. 1 milyar dolar da Tataristan sermayesinin yatırımları söz konusu ülkemizde. Dolayısıyla işbirliğini geliştirmemiz için pek çok alan söz konusu. Özellikle dijital ve bilgi teknolojileri gibi alanda işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz."

Tataristan Cumhuriyeti'ndeki operatörlerden Tattelekom ve Türk Telekom arasında işbirliği protokolü konusunda son aşamaya gelindiği bilgisini paylaşan Zorlu, bunun dijital sahada pek çok ortaklıkları beraberinde getireceği umudunu paylaştı.

Zorlu, Türkiye ile Tataristan'ın dil ve kültür bakımından benzer tarihi dokuya sahip olduğuna, bunun sayesinde Türk iş insanlarının Tataristan'da çok hızlı sonuçlar elde edebildiğine işaret ederek "Bu ilişkilerin kültürel ortaklık zemininde daha iyi bir noktaya gelmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere değinen Zorlu, "Rusya ile ilişkiler güçlenmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü ilişkiler, her sahada sonuç vermeye devam ediyor. Bu ilişkilerde, Tataristan özel bir yer tutuyor. Rusya Federasyonu ile ilişkilerimiz de çok yönlü dış politikamızın bir parçası olarak ilerlemeye devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tataristan Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Kürşad Zorlu, Diplomasi, AK Parti, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'la görüştü Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:27:35. #.0.5#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'la görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.