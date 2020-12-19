AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Karaaslan'dan çiftçilere verilen desteğe teşekkür - Son Dakika

AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan, çiftçilerin tarım kredi borçlarına tanınan 5 yıl vade ile yapılandırma imkanı sunulması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, çiftçilerin yaşadığı zorlukları aktardıklarını hatırlattı.

Muammer Karaaslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Tarım ve Orman bakanlığımızın kararı doğrultusunda çiftçilerimizin Tarım kredi kooperatifine olan borçlarından kaynaklı icra işlemleri 31 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Çiftçi borçlarına 5 yıl vade imkanı sağlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığınca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçları, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında, 31 Ağustos 2020'den önce kullandırılan kredilerden 17 Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanlar yeniden yapılandırılacaktır. Bu haktan yararlanabilmek için 31 Ocak 2021 mesai saati bitimine kadar bakanlığımızın il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Taksitlendirmeye esas toplam borç miktarı 5'e bölünerek, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle 5 yılda tahsil edilecektir. İlk taksit ödemesinin vadesi Kasım 2021 olacaktır. İlk iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi, birbirini takip eden iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi, son taksitin yasal süresinde ve tam ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecektir. İlk iki taksit, gecikme faiziyle birlikte en son 30 Kasım 2022'ye kadar ödenebilecektir. Anaparaya, kredinin ödenmeyen ilk taksit vadesinin başlangıç tarihinden 17 Kasım 2020 tarihine kadar basit usulde yıllık yüzde 3 faiz uygulanacaktır. Alacağa vadesi geçtikten sonra ödeme yapıldıysa, bu ödemeler düşülecek ve yapılandırmaya esas toplam borç tutarı belirlenecektir. Anaparaya ilişkin daha önce tahsil edilmiş faizler, herhangi bir işlem görmeyecektir. Yapılandırmaya müracaat edenler için kanuni takip duracaktır."