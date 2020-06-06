AK Parti İl Gençlik Kolları çocuklara hediyeler verdi - Son Dakika

AK Parti İl Gençlik Kolları, Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü Dolasıyla çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak ve yönetim kurulu üyeleri, Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü dolayısıyla çocukları ziyaret edip, onların yüzünü güldürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınkaynak, çocukları ve gençleri önemsediklerini belirterek, onların yüzünü gülümsetmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

18 yaş altı çocuk ve gençlerimizin 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiği cuma günü park ve boş alanlarına gönüllerince eğlenenlere kek ve meyve suyu ikram ettiklerini ifade eden Altınkaynak, şunları bildirdi:

"Çocuk ve gençlerimiz ile birlikte olmak, onlarla vakit geçirmek bizler içinde neşeliydi. Hayırlısıyla bu sürecin anlatımından sonra hep birlikte daha güzel vakitler geçireceğimize yürekten inanıyoruz. Kontrolü yaşamı sürdürdüğümüz şu günlerde cuma namazı öncesi cami cemaatlerimize İl Başkanımız Zihni Çalışkan ile birlikte tek kullanımlık seccade dağıtımı gerçekleştirdik. Her açıdan önlemlerimizi alıp hijyen kurallarına riayet ederek salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına bu süreçte titizlikle uyarak hayatımızı devam ettireceğiz."

Altınkaynak, çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılabilmesi temennisi ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.