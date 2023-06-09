AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış: Elbette görüşeceğiz

Seçimlerden istediği sonucu alamayan CHP ve İYİ Parti'nin ittifaka devam edip etmeyeceği merak konusu. Yerel seçimlerde ittifak kurmak için şartını açık açık sunan İYİ Parti, İstanbul'a talip olduğunu vurguladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ittifak kapısını açık bıraksa da "Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'u almaya talibiz" ifadelerini kullandı.

"NİHAİ KARARI PARTİLERİN YETKİLİ ORGANLARI KARAR VERECEK"

Seçimlere ilişkin her partinin kendi muhasebesini yapacağını belirten Kavuncu, Millet İttifakı'nın akıbetiyle ilgili, "Elbette en fazla konuşulan konu Millet İttifakı'nın bundan sonraki seyri. Bu ittifak bir stratejik karar üzerine kuruldu. Önce yerel seçimlerle sonra genel seçimlerle devam eden bir süreçti. Seçim bitti ve bu ittifakın teknik anlamdaki kısmı noktalanmış oldu. Ama stratejik iş birliğine devam edip etmeyeceği kararını partilerin yetkili organları ve nihai olarak genel başkan verecek. Önümüzdeki süreçte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ İLE BİR ARAYA GELİR MİSİNİZ?"

Yeni bir Anayasa için AK Parti ile bir araya gelip gelmeyeceklerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kavuncu, seçim döneminde siyasilerin kullandığı dile dikkat çekti. Kavuncu, " Türkiye'nin iyiliği için, çıkarı için bu kapıların hep açık kalması, müzakerenin münasebetin sürmesi gerekir. Ama 'Kandil'den talimat aldı' gibi cümleler siyasi rekabette kullanılamaz. Kasetlerle, montajlarla siyaset yapılamaz. Bütün bunlardan sonra o siyasi münasebeti sürdürmekte zorluk çekeriz. Onlar da zaten bu saatten sonra nasıl yapacak? Demezler mi, 'Bunlar Kandil'den talimat alıyordu. Şimdi nasıl oturacaksın.' O yüzden diline dikkat etmen lazım"dedi.

"İKTİDAR VE MUHALEFET DİYALOG KAPISINI AÇIK TUTMALI"

Kavuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bunlara rağmen iktidar ve muhalefet bu ülkenin geleceği için diyalog kapısını açık tutmalı. Buna engel olan kim varsa sorumluluğu çok büyüktür. Elbette konuşacağız, elbette görüşeceğiz. Anayasa gündeme gelirse de görüşeceğiz. Ama çizgilerimiz var, rengimiz var. O rengimizi kaybetmeden, çizgilerimizi muhafaza ederek herkesle konuşuruz."