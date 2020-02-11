AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanından Bilecik'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanından Bilecik'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanından Bilecik'e ziyaret

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Serpil Kavrak, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanından Bilecik'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Serpil Kavrak, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı ziyaret etti.


AK Parti Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen ziyarette Milletvekili Selim Yağcı, eski Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da hazır bulundu. Ziyaret hakkında açıklama yapan İl Başkanı Karabıyık, "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Serpil Kavrak'ı parti binamızda ağırladık. İstişare ve parti içi değerlendirme yaptığımız ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.


Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı


Karabıyık, " İdlib'in kuzeyinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Samsun milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz'a ve kazaya karışan diğer araçtaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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