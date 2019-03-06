AK Parti'li Küpeli Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Adana
İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli
, son yolculuğuna uğurlandı.
Küpeli'nin naaşı, Karslılar Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene, Küpeli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli
ve Jülide Sarıeroğlu
ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
Küpeli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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