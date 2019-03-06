Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Küpeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti'li Küpeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti'li Küpeli Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı.

Küpeli'nin naaşı, Karslılar Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene, Küpeli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Küpeli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Nurettin Canikli, Adana, AK Parti, Küpeli, Güncel
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