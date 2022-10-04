AK Parti Muğla Milletvekilli Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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AK Parti Muğla Milletvekilli Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

04.10.2022 21:00
AK Parti Muğla Milletvekilli Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gökcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) programları sırasında ortaya çıkan semptomlar sonrası Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Gökcan'ın tedavisine evde devam edileceği öğrenildi.

Gökcan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'deki programlarım esnasında ortaya çıkan semptomlar sonrasında yaptırmış olduğum Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam edeceğim ve süreci atlatacağım inşallah. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Muğla Milletvekilli Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Muğla Milletvekilli Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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