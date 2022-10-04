Gökcan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'deki programlarım esnasında ortaya çıkan semptomlar sonrasında yaptırmış olduğum Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam edeceğim ve süreci atlatacağım inşallah. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yelda Erol Gökcan, Milletvekili, AK Parti, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Muğla Milletvekilli Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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