AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığında yeni görevlendirmeler - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın yardımcılığına atanan isimlerden birisi de AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın yardımcılığına atanan isimlerden birisi de AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas oldu. Aslen Vanlı olan Ömer Arvas 10 yıldır AK Parti genel merkezde çeşitli görevlerde yaptı. Aynı zamanda birçok kamu kurumu ve belediyeler ile AK Parti Siyaset Akademisi gibi yerlerde sosyal medyanın etkili kullanımı ilgili çok sayıda eğitim verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcılığına atanan isimler şu şekilde oluştu:

"İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 26. Dönem Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti MKYK yedek üyesi Emre Cemil Ayvalı, Genel Merkez Gençlik Kolları eski MYK üyesi Yasin Bölükbaşı ve AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas." - ANKARA