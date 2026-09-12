AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız - Son Dakika
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AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız

AK Parti\'den 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde dikkat çeken bir mesaj verdi. Darbeyi "Demokrasimize dönük ağır bir saldırı" olarak nitelendiren Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığının tam olduğunu vurguladı ve "Unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde demokrasi ve milli irade vurgusu yaptı. Çelik, darbelerin milli iradeyi ve insanlık onurunu hedef aldığını belirterek vesayete karşı mücadele mesajı verdi.

AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız

"12 EYLÜL'ÜN ÜLKEMİZE İHANETİNİ UNUTMUYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye'nin demokrasisine ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Açıklamada, darbenin ülkeye verdiği zarara dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük “millet ve devlet düşmanı” bir saldırıdır. Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasbedildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır. Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız

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Son Dakika AK Parti AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız - Son Dakika
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