AK Partili Oğuzhan Serinkaya Çorlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Partili Oğuzhan Serinkaya Çorlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

29.06.2022 20:23
AK Partili Oğuzhan Serinkaya Çorlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya, Çorlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya, Çorlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Serinkaya, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Bölge Koordinatörü olarak önce Kırklareli, sonrasında da Çorlu'ya geldiğini söyledi.

Serinkaya, Millet Bahçesi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Millet Bahçeleri bildiğiniz gibi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığımızın, Çevre Bakanlığımızın bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya koyduğu Türkiye'deki en önemli kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesi. Çorlu, çok güzel bir Millet Bahçesi'ni hak etmiştir ve bu alanda da düzenlenmiştir. Küçük eksiklikleri olsa da inşallah onlar da giderilecektir. Çorlu hakikaten çok önemli bir ilçemiz, hem Marmara için, hem Türkiye için hem de Tekirdağ için. Çorlu'da yapılması gereken birçok çalışma var. Kıymetli il ve ilçe başkalarımız Ankara'da çok ciddi bir şekilde takip ediyorlar, ben bunları sizlerle paylaşmak isterim."

AK Parti hükümetlerinde başarının arkasında yatan en önemli değerin, toplumun değer verdiği konuları önce kavrayabilmek ve bu konular üzerinde çalışma yapabilmek olduğunu ifade eden Serinkaya, Çorlu'nun taleplerinin belirlenerek kendilerine iletildiğini ifade etti.

Serinkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminde çok hızlı kararlar alabiliyoruz artık. Çorlu bununla ilgili kısa zamanda bazı hamleleri görecektir. Keza, Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu programlarda da benzer bazı çözümler hemen hızlıca hayata geçiriliyor. Özellikle Çevre Bakanlığımızın da bu konuyla ilgili Çorlu'yla ilgili ciddi çalışmaları var. Bir tanesi Millet Bahçesi, içinde bulunduğumuz alan. Millet Bahçeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki çevre hassasiyeti şehir, il ve ilçe merkezlerindeki bakışının en önemli göstergeleridir. Bugün 443 Millet Bahçesi planlanıyor Türkiye'de ve bunlardan 127 tanesi tamamlanmış durumda. Bunlardan 97 tanesinin açılışı bitmiş ve halkımızın kullanımında."

Serinkaya, "AK Parti hükümetlerinde yapılan yatırımlara lütfen tekrar bakmanızı rica ediyorum. Çevre konusunda duyduğumuz hassasiyeti, çevre konusunda yaşanan olumsuzluklara hızlıca verdiğimiz cevaplara tekrar bakmanızı ve iletmenizi rica ediyorum." dedi.

Ziyarete AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Partili Oğuzhan Serinkaya Çorlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Oğuzhan Serinkaya Çorlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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