Akademisyenler \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ile yardımcıları Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu ve Doç. Dr. Zeynep Demircioğlu Biricik, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen akademisyenler, "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesine oy verdi.

Akademisyenler, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" karelerini tercih etti.

Fotoğrafların hepsini beğendiğini belirten Taşçıoğlu, karelerde büyük emek ve özveri olduğunu söyledi.

Taşçıoğlu, "Ülkemizin ulusal haber ajansı olan Anadolu Ajansının 2025 yılı içerisinde kurum çalışanlara tarafından çekilen fotoğrafların katıldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına İletişim Fakültesi yöneticileri olarak katıldık. Gerçekten her kategoride fotoğraf seçerken zorlandık çünkü hepsi birbirinden çok kıymetli ve değerli fotoğraflar." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.