Akdağ Hızek Festivali Renkli Anlar Sunuyor

02.02.2026 09:39
Erzurum'un Olur ilçesinde düzenlenen Hızek Festivali, eğlenceli etkinlikler ve lezzetlerle doluydu.

ERZURUM'un Olur ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 466 metre yükseklikteki Akdağ mesire alanında düzenlenen 'Hızek Festivali', renkli görüntülere sahne oldu.

Olur ilçesinin 2 bin 466 metre rakımlı sarıçam ormanlarıyla kaplı Akdağ mesire alanında düzenlenen Hızek Festivali, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı. Festival alanında oluşturulan kar tüneli katılımcıların ilgi odağı oldu. Çocuklar belediye tarafından hazırlanan kızaklarla kayıp, doyasıya eğlenirken, velileri de onlara eşlik etti. Festival kapsamında Olur Belediyesi tarafından katılımcılara cağ kebabı ve çay ikramı yapıldı. Çocuklarıyla birlikte kızak kayan vatandaşlar, stres attıklarını söyledi. Nisanur Yıldırım, Olur'da düzenlenen kızak festivalinde eğlendiklerini söyledi.

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Akdağ Hızek Festivali, ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Kış mevsiminde, sömestir tatilinde öğrencilerimizin ve velilerimizin keyifli vakit geçirmesi amacıyla böyle bir etkinlik planladık" dedi.

Başkan Ergün, önümüzdeki yıllarda mevsim şartlarını gözetmeksizin mesire alanında daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/ OLUR(ERZURUM),

Kaynak: DHA

