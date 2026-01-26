Akdeniz'de Göçmen Teknesi Alabora Oldu

ROMA, 26 Ocak (Xinhua) -- Akdeniz'de 51 göçmeni taşıyan bir teknenin alabora olmasının ardından bir kişi sağ olarak kurtarıldı, 50 kişi ise hala kayıp.

Bir ticaret gemisi tarafından kurtarılan kişi tedavi için Malta'daki bir hastaneye nakledildi.

Kurtulan kişinin ifadesine göre, perşembe günü Libya'dan yola çıkan tekne ertesi gün alabora oldu. Bu kişi enkaza sıkıca tutunarak suda yüzdü ve kurtarıldı.

Kazadan sonra arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak 50 kişi hala kayıp.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre, bu yılın başından beri Akdeniz'de 14 kişi kayboldu veya hayatını kaybetti. 2024 yılında bu rotada ölen ve kaybolanların sayısı 1.873'e ulaşmıştı.