Akhisarspor'da Eryüksel'e çağrı

Spor Toto Süper Lig'deki 7 yıllık macerası son bulan Akhisarspor'da Akhisar Belediyesi'nin desteğiyle kulüp başkanlığına talip olan Ekrem Kayserili, 10 yıldır koltukta oturan Hüseyin Eryüksel'e, "Çekil" çağrısı yaptı. Akhisar'da Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 31 Mart'taki yerel seçimde de rakip olduğu Eryüksel'le köprüleri, "Dere geçerken at değiştirilmez diye sustuk. Artık Akhisarspor için yeni bir başlangıç ve yeni bir başkan zamanı" sözleriyle atarken aynı zamanda Akhisar Belediye Meclisi'nde üye de olan Kayserili, başkanın kulübün önünü açması gerektiğini belirtti. Akhisarspor'un mevcut yönetiminin şeffaflıktan uzak olduğunu söyleyen Ekrem Kayserili, "15 yıldır kulübe üyeyim ama kongre yapıldığını bir kez dahi duymadım, görmedim. Kongreler gizli kapaklı yapılıyor" dedi.

Süper Lig'de yıllardır yer alan bir kulübün yalnız 126 üyesi olduğunu belirten Ekrem Kayserili, "Hüseyin Eryüksel yönetimi yıllardır kulübe yeni üye alımı yapmıyor. Mevcut üyelerin çoğu kendi çevresi. Bu yıl olağan kongre yapılması lazım ama yine hiçbir duyuru yok. Kulübün ne kadar borcu var, geliri-gideri, alacağı ne bilinmiyor, açıklanmıyor. Taraftarlar da Eryüksel'e sırt çevirmiş durumda. Artık bırakıp kongre kararı alması gerekiyor" diye konuştu. Akhisar Belediyesi'nin çeşitli sponsorluk kaynaklarıyla her yıl kulübe 10 milyon TL aktardığını, kulüpte çalışan 70 personelin maaş ve sigortalarını belediyenin karşıladığını belirten Kayserili, "Şeffaflıktan uzak Eryüksel görevde kaldığı sürece belediyeden destek alamayacak. Akhisar Belediyesi'nin kulüpteki 70 personelini de geri çekip belediye bünyesine alacağız" dedi.



- İzmir