Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davası

Akıncı Üssü Davası

39 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde dinlenen tanık helikopter pilotu B.S.K, İzmir'de görevliyken filosundan Konya'daki üsse gönderildiğini söyledi.

Önemli bir görev olduğunun ve detayları Konya'da öğreneceğinin belirtildiğini ifade eden B.S.K, 13 Temmuz akşamı yola çıktığını ve 14 Temmuz sabahı Konya'da olduğunu dile getirdi.

B.S.K, Konya'daki üste, duruşmanın da sanıklarından Mehmet Fatih Özkan ve Alparslan Şahin ile görüştüğünü ifade etti.

Görevin ne olduğunu bilmediğini ancak söylenmemesi nedeniyle çok önemli bir görev olduğunu düşündüğünü belirten B.S.K, 15 Temmuz'da haber verilmeyince Alparslan Şahin ile görüştüğünü, onun da İzmir'e dönmesini söylediğini aktardı.

B.S.K, akşam haberlerden kalkışma girişimini gördükten sonra neye dahil edilmek istendiğini anladığını bildirdi. B.S.K, Konya'ya gönderilme sebebinin de ailesinin bu ilde yaşıyor olması dolayısıyla kendisinden şüphelenilmeyeceğinden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Başka bir davadan tutuklu Nihat Kafes de İzmir Çiğli Üssü'nde kol komutanı olduğunu belirterek, duruşmanın sanıklarından pilotlar Nazif Baysal ve Sefa Sefer Güleroğlu hakkında SEGBİS vasıtasıyla beyanda bulundu.

Kafes, casa uçağıyla 14 Temmuz'da İzmir'den İstanbul'a ve oradan da Ankara'ya gitmelerine yönelik planlamadan bilgisi olmadığını söyledi.

15 Temmuz sonrası yaşananlardan ötürü kol komutanı olarak merak ettikleri Nazif Baysal'ı arayıp durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştıklarını belirten Kafes, kendisiyle yaptığı görüşmelerden özet olarak onların darbe girişimiyle ilgili bilgisi olmadığını ifade etti.

Kafes, İstanbul'dan Ankara'ya kimi götürdüğünü sorduğunda, terörle mücadele harekatı kapsamında ekip götürdüklerini öğrendiğini bildirdi.

Diğer tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:28 Kaynak: AA

İzmir, Akıncı Üssü, Güncel
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