Akran Dostluk Hareketi Projesi Koçarlı'da Devam Ediyor

14.01.2026 15:12
Koçarlı'da Akran Dostluk Hareketi Projesi, öğrenci temsilcileriyle dostluk ve dayanışmayı artırıyor.

Koçarlı Kaymakamlığı öncülüğünde, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Akran Dostluk Hareketi Projesi, ilçedeki okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda etkisini artırarak devam ediyor. Proje kapsamında Koçarlı genelindeki tüm okullarda Akran Dostluk Hareketi Öğrenci Temsilcileri belirlendi.

Öğrenci temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda öğrencilere dostluk, empati, dayanışma ve olumlu iletişimin okul ortamındaki önemi anlatılırken, temsilcilik görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı. Program sonunda öğrencilere Akran Dostluk Hareketi Öğrenci Temsilcisi rozetleri takdim edildi ve Akran Dostluk Pastası kesildi. Projenin planlı şekilde uygulanmasıyla okullarda dostluk ve dayanışma temalı birçok etkinlik hayata geçirildi. Öğrenciler, sosyal ve eğitsel faaliyetlerde aktif rol alarak akran ilişkilerini güçlendirdi. Çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ise Koçarlı genelindeki okullarda 400 adet erguvan ağacı öğrenciler ve öğretmenler eşliğinde toprakla buluşturuldu. Ağaç dikim etkinliğiyle öğrencilerin doğayla bağ kurması, sorumluluk bilinci kazanması ve akran dayanışmasının pekiştirilmesi hedeflendi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin katılımıyla Akran Dostluk Sergisi düzenlendi. Proje Koordinatörü Burcu Taşkın, sergi açılışında yaptığı konuşmada dostluk, yardımlaşma ve paylaşma kültürünün bu toprakların köklü bir değeri olduğunu vurguladı. Sergide öğrencilerin proje sürecinde hazırladığı çalışmalar sergilendi. Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, akran zorbalığıyla mücadelede dostluk ve dayanışma iklimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Mutlu birey, mutlu okul, mutlu aile ve mutlu toplum" vurgusu yaptı. Sergi alanını gezip öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Taşkın, projede emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

