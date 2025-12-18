Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu - Son Dakika
Politika

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
18.12.2025 14:00
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasına ilişkin, "Bu tamamen uydurma ve yalan bir haber" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Meclis'te gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçen sene bu konuda ortaya konulan çerçeve kapsamında bir gelişmenin hala daha yaşanamamış olması olayın vahametini ve ciddiyetini bir kat daha artırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir müstemleke değildir, hangi konumda olursa olsun bir siyasi aktörün kendince kurgulamaya çalıştığı oldubittilerle yönetilecek, hele hele şahsi kurgularını 'kadim devlet aklı' diyerek esrarengiz hale getirileceği bir devlet hiç değildir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİF İDDİASI

Aksakal, bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Aksakal, "Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı, bu tamamen uydurma ve yalan bir haber" diye konuştu.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu - Son Dakika
