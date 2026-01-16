Aksaray'a Yeni Vali Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aksaray'a Yeni Vali Atandı

16.01.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Duru, Aksaray Valiliği'nde görevine başladı ve halkın görüşlerine açık olacağını belirtti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Valiliği'ne atanan Murat Duru, görevine başladı. Duru, "Ne mutlu İslam inancıyla yoğrulmuş Müslüman Türk milletine ve bu necip milletin bir parçası olan Aksaraylılara hizmet edenlere diyorum, ne mutlu Atatürk ve dava arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet edenlere diyorum" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamı iken Aksaray Valiliği'ne atanan Murat Duru, görevine başladı. Aksaray'ın tarih ve medeniyetin en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade eden Duru, şöyle konuştu:

"Üstlendiğim görevimin Orta Anadolu'nun kalbi olan Aksaray'ımız için hayırlara vesile olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum. Devlet kapısı hacet kapısıdır, umut kapısıdır. Valilik; yalnızca evrak işlerinin yürütüldüğü bürokratik bir makam değildir. Kamu hizmetinin en iyisine layık olan Aksaraylı hemşehrilerimin görüş ve önerilerine, yapıcı eleştirilerine her zaman açık olacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeten, adaletli, tutumlu, hakkaniyetli, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını esas alacağız. Şehrimizin huzur ve asayişini en iyi şekilde sağlayıp gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan korumak için var gücümüzle çalışacağız.

Topraklarımızın her bir santimetrekaresi için Bismillah diyerek görevime başlıyorum. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde, onun şanına ve şerefine layık hizmetler yapmak için hiç yorulmadan çalışacağız. Ne mutlu İslam inancıyla yoğrulmuş Müslüman Türk milletine ve bu necip milletin bir parçası olan Aksaraylılara hizmet edenlere diyorum, ne mutlu Atatürk ve dava arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet edenlere diyorum."

Kaynak: ANKA

Aksaray Valiliği, Yerel Haberler, Aksaray, Valilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'a Yeni Vali Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:22:20. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'a Yeni Vali Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.