Aksaray\'da Baca Yangını Paniğe Neden Oldu

Aksaray'da 3 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken, polis ekiplerinin daireleri tahliye ettiği yangına itfaiye bacadan müdahale etti.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Coğlaki Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bacasında çıktı. Sobayla ısınma sağlanan binanın bacasında çıkan yangını dumanlardan fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri her ihtimale karşılık binaya girerek tüm dairelerin kapısını çalarak tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise yangın merdiveni ile çatıya ulaşarak baca yangınına müdahale etti. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken yangın yarım saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. - AKSARAY