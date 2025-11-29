Aksaray'da Bıçaklama Olayı - Son Dakika
Aksaray'da Bıçaklama Olayı

Aksaray'da Bıçaklama Olayı
29.11.2025 20:06
Bir kadın, erkek arkadaşının yeni sevgilisini bacağından bıçaklayarak yaraladı. Olay araştırılıyor.

Aksaray'da bir kadın, erkek arkadaşını görüştüğü kadını bacağından bıçaklayarak yaraladı.

AŞK ÜÇGENİ KANLI BİTTİ

Olay, Pamucak Mahallesi 903 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Fatma Nur Y., gece yarısı sokakta karşılaştığı erkek arkadaşının görüştüğü Hatice Nur B.'yi bacağından bıçakladı.

Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Kadın, Erkek Arkadaşının Yeni Sevgilisini Yaraladı

BİRİ HASTANEYE, DİĞERİ KARAKOLA

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fatma Nur Y. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Kadın, Erkek Arkadaşının Yeni Sevgilisini Yaraladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin yaptığı inceleme sonrası olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, Polis, Suç

Son Dakika 3-sayfa Aksaray'da Bıçaklama Olayı - Son Dakika

23:22
SON DAKİKA: Aksaray'da Bıçaklama Olayı - Son Dakika
