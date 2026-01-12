Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

Aksaray'ın Ağaçören, Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Bu nedenle Ağaçören, Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.