Ceyrancı ve Sur'un Adana 'da bir şirkette çalıştığı ve İstanbul 'a epilasyon cihazı götürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Aksaray'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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