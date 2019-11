Aksaray'da istihdamda yüzde 60'lık artış

Aksaray İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ekim Ayı 4. Olağan Toplantısı Aksaray Valisi Ali Mantı'nın başkanlığında gerçekleşti.



Aksaray Ticaret ve Sanayi odasında gerçekleşen toplantıya, Aksaray Vali Mantı, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Hıfsı Peker, TSO Başkanı Cüneyt Göktaş, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ve İl istihdam kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 2019 yılı istihdam rakamları ile Milli İstihdam Seferberliği değerlendirildi.



Vali Ali Mantı, "İlimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında kurum ve kuruluşlarımızın iş birlikteliği içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleşiyor. Temennimiz istihdamda ön sıralarda yer alan ilimizin bu başarılı pozisyonunu devam ettirmesidir" dedi.



Aksaray İŞKUR Mahmut Akkuş ise, "İlimizin ve bölgemizin istihdam rakamlarını değerlendirilerek, 2019 yılı itibariyle işsizlik rakamları değerlendirildiğinde bölgemiz işsizlikte Türkiye ortalamasının altında olup, Aksaray ilimiz işsizliğin ortalamasını düşüren öncü illerimizdendir. 2019 yılı işe yerleştirme rakamları incelendiğinde geçtiğimiz yılın ilk 10 ayına oranla bu yıl aynı dönemde kadın istihdamında yüzde 49,9'luk bir artış, erkek istihdamında ise yüzde 64,1'lik artış söz konusudur. Genel olarak işe yerleştirme rakamlarında yüzde 60,36'lık bir artış gerçekleşmiştir. Böylelikle nüfusa oranla genel işe yerleştirmede ilimiz Türkiye 4.'sü olmuştur" dedi.



Aksaray, genç işe yerleştirmede Türkiye 1.'si



Aksaray'ın genç personel iş yerleştirmesinde Türksiye 1.'si olduğunu belirten İŞKUR Müdürü Akkuş, "2017 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yaş ortalaması 33.44 olup, Aksaray ilimiz 32 yaş ortalaması ile bölge illeri arasında en genç yaş ortalamasına sahiptir. İŞKUR'un öncelikli hedef kitlesi arasında yer alan gençlere yönelik İş Kulüpleri aracılığıyla yapılan iş arama becerileri, iş ve meslek danışmanlarınca sunulan danışmanlık hizmetleri ve saha çalışmaları, kariyer günleri ve bilhassa il özelinde yapılan NEET (not in education, emplayment or training - ne istihdam da ne eğitimde) çalışmaları ve her geçen gün büyüyen gelişen 5. bölge teşviklerinin desteği ve kurumsal firmaların mevcudiyeti ile yatırımcı çeken OSB ile genç istihdamında ilimizin Türkiye 1.'si olmasında önemli katkılar sunmaktadır. Bilhassa eğitimde ve istihdamda yer almayan 15-24 yaş aralığında ki gençlere yönelik uygulanan iş avcılık modelinde ilk etapta bin gence ulaşılmıştır. Ayrıca aktif işgücü programlarından İşbaşı Eğitim Programı, Meslek Edindirme Kursları, İlave İstihdam Teşvikinden Gençlere 18 Aylık Sigorta Prim Desteği, 6111 Sayılı Genç ve Kadınların İstihdamına Yönelik Teşvikler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk öncülüğünde İŞKUR tarafından gençlere yönelik destek ve programlar genç istihdamında başarı kazanılmasında temel parametreler olmuştur. Böylece Yüksek Öğrenim mezunu işe yerleştirmede ilimiz Türkiye 7.'si genç işe yerleştirmede ise Türkiye 1.'si olmuştur" şeklinde konuştu. - AKSARAY