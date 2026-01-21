Aksaray\'da Kış Lastiği Denetimleri

Aksaray'da jandarma ekipleri kent genelinde birçok noktada kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının eksi 9'lara düştüğü Aksaray'da trafik kontrolünü sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri şehir genelinde kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, otoyol başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında tüm ticari araçları durdurarak lastik dişlerini ölçüyor. İnsanların güven içerisinde seyahatlerini sağlamaları için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, yönetmeliğe uygun olmayan lastikleri bulunan araç sürücülerine ceza kesiyor. Sürücü belge ve araç sorgulamalarının da yapıldığı uygulamalar gün boyu birçok noktada sürdürülüyor. - AKSARAY