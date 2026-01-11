Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Aksaray\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
11.01.2026 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adliyeden Tiyatro kavşağı istikametine seyreden Yusuf K. (44) idaresindeki 68 EN 994 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Ahmet D. (22) yönetimindeki 68 AEL 774 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet kontrolden çıkarak devrilirken sürücüsü de yola savruldu. Kazayı gören kavşakta görevli polis memuru yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak kaza yerine ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Otomobil, Güvenlik, Aksaray, Olaylar, 3-sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

01:00
Akdeniz’in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 01:14:29. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.