Son Dakika Haberleri: AKSARAY Okul bahçesinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
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AKSARAY Okul bahçesinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

1 saat önce

Okul bahçesinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardıAKSARAY'da görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan Hatice Ç.'yi (37) itfaiye kurtardı.

Okul bahçesinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
AKSARAY'da görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan Hatice Ç.'yi (37) itfaiye kurtardı.
Olay, 19: 00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan Hazım Kulak Lisesi'nde meydana geldi. 68 HC 350 plakalı aracını okulun arka kapısının önüne park edip giden Hatice Ç., geri geldiğinde aracını yerinde bulamadı. Aracını sormak için okula giren kadın, geri döndüğünde okulun bahçe kapısının da kapalı olduğunu gördü. Bahçe duvarının da tel örgülerle çevrili olması üzerine Hatice Ç. polis ve itfaiyeden yardım istedi. Okula gelen itfaiye ekipleri kapının asma kilidiğini keserek Hatice Ç.'yi kurtardı.
AKSARAY Okul bahçesinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Hatice Çarpar, İtfaiye, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:35 Kaynak: DHA
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