Son Dakika Haberleri: Akşehir Belediyesi'nin 16. Geleneksel Sünnet Şöleni
Son Dakika Güncel Haber

Akşehir Belediyesi'nin 16. Geleneksel Sünnet Şöleni

20 dakika önce

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda 52 çocuk sünnet ettirildi.

Akşehir Belediyesi'nin 16. Geleneksel Sünnet Şöleni, System.String[]

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda 52 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet çocukları ve aileleri için Hıdırlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen şölene, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, bazı kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sünnet olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şölende ilk olarak, Akşehir Belediyesi Mehter Grubu bir gösteri yaptı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılanın duanın ardından konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "2004 yılında başlattığımız bu sünnet şölenlerinde bu yılki çocuklarımızla birlikte toplam bin 235 çocuğumuzu sünnet ettirdik. İnsan hayatında en önemli evrelerden biri de tabi ki bu sünnet merasimi. Bu noktada Akşehir belediyesi bu yavrularımızın bu önemli günlerine iştirak ediyor, bu heyecanlarını birlikte paylaşıyoruz. Yavrularımız sağlık afiyet diliyorum, Allah inşallah onların büyük düğünlerini de göstersin diyorum." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'de sünnet şöleninin hayırlara vesile olmasını dileyerek "Peygamberimizin 4 sünneti var. Adı da üzerinde biri sünnet, biri güzel koku, biri misvak diş temizliği, biri de evlenmek. Bugün bu yavrularımız küçük düğünlerini yapıyorlar. Allah inşallah onlara büyüdüklerinde güzel evliliklerde nasip etsin." diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sünnet çocuklarına Akşehir Belediyesi'nin hediyesi olan kol saatleri ile Kızılay'ın hediye ettiği elbiseleri verdi.

AK Parti, Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KÜTAHYA 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı
Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı Genç ressam Sinem Demirci, renklerin dünyasını anlattı KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 18:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşehir Belediyesi'nin 16. Geleneksel Sünnet Şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]