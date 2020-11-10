Akşehir'de Atatürk'ü anma etkinliği - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıl dönümünde Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Akşehir'deki anma programı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na ilçe protokolünün çelenk sunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak meydandaki bayrak yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene; Konya Vali Yardımcısı ve Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet Aydın, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum Kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - KONYA
- Kaynak: İHA
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