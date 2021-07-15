Akşehir'de refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücü Ali Şimşek ile araçtaki Erol Şimşek (30), Mehmet Püsküllüoğlu (29), Özgen Öz (37) ve Mustafa Topal (44) yaralandı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım

Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu

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