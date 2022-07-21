Akşener'in Ziyaret Ettiği Eczacı: "İlaç Fiyat Farkları Özellikle Vatandaşta Hissedildi, Çok Fark Almaya Başladık"

Haber: MAHİR BAĞIŞ- Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ordu'nun Aybastı ilçesinde ziyaret ettiği eczacı; "Sigortalı ilaçlardan fark almaya başladık, raporlu ilaçlarda bile…O da bizi ve özellikle vatandaşı çok yoruyor. Veresiye defterimiz haliyle var. İlaç fiyat farkları özellikle vatandaşta hissedildi, çok fark almaya başladık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ordu'nun Aybastı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener ilk olarak bir eczaneye girdi. Akşener'in, "Durumlar nasıl" diye sorduğu eczacı; "Sigortalı ilaçlardan fark almaya başladık, raporlu ilaçlarda bile…O da bizi ve özellikle vatandaşı çok yoruyor. Veresiye defterimiz haliyle var. İlaç fiyat farkları özellikle vatandaşta hissedildi, çok fark almaya başladık" yanıtını verdi.

Eczacının Koç Üniversitesi Yazılım Mühendisliği'nden mezun genç oğlu ile sohbet eden Akşener; "düğününü kendi yapabilecek misin ekonomik manada" diye sordu. Genç, "Ailem bana destek olacaktır diye tahmin ediyorum" dedi.

Bir bakkal da kendisine ziyaret eden Akşener'e "Başbakanım" diye hitap ederken, "İşler çok güzel değil efendim, halkımızın alım gücü zayıf olduğu için işler zayıf" dedi.

Bir tavuk dönerci ise "İşlerimizi siz bizden daha iyi biliyorsunuz geçinmeye çalışıyoruz" dedi. Akşener'in 2,5 yıl önce dönerin kilogram fiyatını sorduğu esnaf, "İlk aldığımda kilosu 11 liraydı şimdi 50 küsür oldu. O zaman 15 kilo koyuyordum(asıyordum) şimdi 10-8 kilo arası" dedi.

Akşener'e bir dükkanda Aybastı Spor Kulübü forması da hediye edildi.