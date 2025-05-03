Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Merih Demiral tarihe geçti

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi ekibi Al Ahli kazandı.

Al Ahli'ye şampiyonluğu getiren golleri 35. dakikada Brezilyalı yıldız Galeno ve 42. dakikada Franck Kessie attı.

MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

Al Ahli'de milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kalarak başarılı bir performans sergiledi. Milli futbolcu, ayrıca bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösteren ilk Türk futbolcu oldu.