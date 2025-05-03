Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi ekibi Al Ahli kazandı.
Al Ahli'ye şampiyonluğu getiren golleri 35. dakikada Brezilyalı yıldız Galeno ve 42. dakikada Franck Kessie attı.
Al Ahli'de milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kalarak başarılı bir performans sergiledi. Milli futbolcu, ayrıca bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösteren ilk Türk futbolcu oldu.
Son Dakika › Futbol › Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Merih Demiral tarihe geçti - Son Dakika
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