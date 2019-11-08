Son Dakika Haberleri: Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

7 saat önce

Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu Adana'da çıkan tartışmada tabancayla 15 yaşındaki çocuğu başından vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandıADANA - Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuğu başından vuran bir kişi tutuklandı.

Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

Adana'da çıkan tartışmada tabancayla 15 yaşındaki çocuğu başından vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuğu başından vuran bir kişi tutuklandı.

Olay, 6 Kasım'da 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılık yapan Selahattin Kılıç ile yanında çalışan Erol Taşdemir arasında alacak-meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olay günü Taşdemir yolda yürüyen Kılıç'ı dövdü. Bunun üzerin Kılıç yanına oğlu Ahmet Kılıç ve kardeşi Abdullah Kılıç'ı alarak Taşdemir'in evine gitti. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşdemir, ruhsatsız tabanca ile ateş ederek, Ahmet Kılıç'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Kılıç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Taşdemir'i olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.

Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

Ahmet Kılıç, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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