Alaçam\'da Kar Manzarası

Samsun'da etkili olan karın ardından Alaçam ilçesinde ormanlık alanlar, beyaza büründü.
Alaçam ilçesinin yüksek kesimleri, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Dağların arasından, ormanın içinden geçen Alaçam ilçesini Sinop'un Durağan ilçesine bağlayan yolda kar altında seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
Karla kaplanan ve eşsiz manzaralar sunan ormanların görüntüsü, dronla kaydedildi.
