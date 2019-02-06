Son Dakika Haberleri: Alanya Belediyesi, Şehrin Her Noktasında Çalışmalarını Sürdürüyor

Alanya Belediyesi, Şehrin Her Noktasında Çalışmalarını Sürdürüyor

2 saat önce

Alanya Belediyesi, şehrin her noktasında asfalt, yol açma, drenaj, kaldırım ve yol düzenleme çalışmasına devam ediyor.

Alanya Belediyesi, Şehrin Her Noktasında Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Alanya Belediyesi, şehrin her noktasında asfalt, yol açma, drenaj, kaldırım ve yol düzenleme çalışmasına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Büyükhasbahçe, Oba Karakocalı ve Kestel Mahallesinde imar yolu açma çalışmaları devam ederken Mahmutseydi Üçırmak Mevki, Çıplaklı ve Şıhlar 'da yağmur suyu drenajı yapıyor.

Kargıcak Mahallesi Aşar Sokakta yol düzenleme çalışmaları sürdürülürken, Kargıcak sahil yolunda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Kargıcak Arpaşlı Sokakta yağmur suyu, Kızıltaş Sokakta yol düzenlemesi yapıyor. Sıcak asfalt çalışmaları Çıplaklı Mahallesinde devam ediyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Kestel, Oba, Kargıcak, Alanya Belediyesi, Güncel
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