Alanya Belediyespor CEV Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanya Belediyespor CEV Kupası'na Veda Etti

29.01.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ON Hotels Alanya Belediyespor, CEV Kupası'nda 8'li finalde Belçika ekibi Maaseik'e 3-0 kaybetti.

ON Hotels Alanya Belediyespor Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası'na 8'li final turunda veda etti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Belçika kulübü Greenyard Maaseik'e konuk oldu.

Maaseik kentindeki Steengoed Arena'da oynanan karşılaşmayı 18-25, 24-26 ve 20-25'lik setlerle 3-0 kaybeden Antalya ekibi, turnuvadan elendi.

Kaynak: AA

Alanya Belediyespor, Yerel Haberler, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya Belediyespor CEV Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:18
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 00:37:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Alanya Belediyespor CEV Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.