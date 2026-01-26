Alanya\'da Ev Yangını: Yaralanan Yok

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde alevlerin sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, kesin sebebin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA