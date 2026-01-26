Alanya'da Müstakil Evde Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

Konaklı Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.