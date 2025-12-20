Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi - Son Dakika
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi
20.12.2025 21:39  Güncelleme: 23:27
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi
Haber Videosu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama için kullanılan bir su borusunun patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi. Taşan su, park halindeki bir otomobili bahçeye sürükledi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama için kullanılan su borusunun patlaması sonucu yolda göçük oluşurken, taşan su nedeniyle park halindeki bir otomobili ise bahçeye sürükledi.

Olay, dün gece saatlerinde Kestel Mahallesi Bük Caddesi'nde meydana geldi. Toprak altından geçen sulama için kullanılan su borusu, yüksek basınç nedeniyle patladı.

TAŞAN SU OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ

Su borusunun patladığı caddede göçük oluşurken, taşan su nedeniyle park halindeki otomobil, yolun alt kısmında bulunan bahçeye sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi yönlendirildi. Bahçeye sürüklenen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerde çıkarıldı. Patlayan su borusunun tamir edilmesi ve göçük oluşan yolun düzeltilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Ekonomi, Olaylar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi - Son Dakika
