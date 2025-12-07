Alanyaspor Antalyaspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.