Alanyaspor Antalyaspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.
