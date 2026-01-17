Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Ev sahibinde diz sakatlığı bulunan Viana, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. - ANTALYA
