Alanyaspor-Karagümrük Maçında İlk Yarısı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor-Karagümrük Maçında İlk Yarısı 1-1 Beraberlik

Alanyaspor-Karagümrük Maçında İlk Yarısı 1-1 Beraberlik
13.01.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor, Karagümrük ile 1-1 eşitlikle devreyi tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sol kanattan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Grbic'den döndü. Poziyonun devamında Hadergjonaj meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

28. dakikada Makouta'nın ceza sahası ön çizgisinde kaptırdığı topu iyi değerlendiren Fofana, kaleci Victor'un sağından topu filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Aliti, Makouta, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Hagi, Efecan Karaca, Duarte, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Cihan Memik, Batuhan Yavuz, Mehmet Öz, Hwang, Baran Moğultay, Ogundu, İbrahim Kaya, Yusuf Can Kandemir, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Kranevitter, Larsson, Berkay Özcan, Serginho, Fofana

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Johnson, Doh, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Ömer Akdağ

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Hadergjonaj (dk. 16) (Alanyaspor), Fofana (dk. 28) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hagi, Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor-Karagümrük Maçında İlk Yarısı 1-1 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:23:11. #7.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor-Karagümrük Maçında İlk Yarısı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.